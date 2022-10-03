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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 08:38
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На Украине нашли тело комбрига "призраков Киева", уничтоженного в небе над Чёрным морем

Мэр Бучи сообщил об обнаружении тела комбрига тактической авиации ВСУ Матюшенко

Лётчик Михаил Матюшенко. Фото © Телеграм-канал "Анатолій Федорук"

Лётчик Михаил Матюшенко. Фото © Телеграм-канал "Анатолій Федорук"

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об обнаружении тела украинского лётчика Михаила Матюшенко, уничтоженного в бою в небе над Чёрным морем ещё в июне. По данным чиновника, Матюшенко руководил 40-й бригадой тактической авиации ВСУ, которую называли "призраками Киева".

"Он принял решение усилить южный и восточный фронты. Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он уезжает домой, в Бучу", — написал Федорук в телеграм-канале.

Тело лётчика, погибшего ещё в июне, нашли только сейчас. Его похоронят в Буче в понедельник.

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А ранее Лайф рассказывал, что украинский диверсант погиб из-за своей же ошибки в результате взрыва автомобиля в Мелитополе. Инцидент произошёл 25 сентября на улице Ломоносова. Сила взрыва была настолько мощной, что транспортное средство разорвало на две части, причём на протяжении некоторого времени детонировал боекомплект. Погибший был гражданином Незалежной, рядом с его телом обнаружили приписное свидетельство Вооружённых сил Украины, разбросаны деньги.

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Александра Вишнякова
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