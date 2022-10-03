На Украине нашли тело комбрига "призраков Киева", уничтоженного в небе над Чёрным морем

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об обнаружении тела украинского лётчика Михаила Матюшенко, уничтоженного в бою в небе над Чёрным морем ещё в июне. По данным чиновника, Матюшенко руководил 40-й бригадой тактической авиации ВСУ, которую называли "призраками Киева".

"Он принял решение усилить южный и восточный фронты. Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он уезжает домой, в Бучу", — написал Федорук в телеграм-канале.

Тело лётчика, погибшего ещё в июне, нашли только сейчас. Его похоронят в Буче в понедельник.