"С точки зрения безопасности": Глава ИИХФ назвал верным решением перенос ЧМ по хоккею из России
Президент ИИХФ Тардиф: Организовать чемпионат мира по хоккею в России было невозможно
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает правильным принятое организацией решение перенести чемпионат мира 2023 года из России в Латвию и Финляндию. Об этом сообщает ТАСС.
"Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. <...> Я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков", — сказал Тардиф.
Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.
Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.
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