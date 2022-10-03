"С точки зрения безопасности": Глава ИИХФ назвал верным решением перенос ЧМ по хоккею из России

"Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. <...> Я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков", — сказал Тардиф.