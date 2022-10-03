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3 октября, 08:28

"С точки зрения безопасности": Глава ИИХФ назвал верным решением перенос ЧМ по хоккею из России

Президент ИИХФ Тардиф: Организовать чемпионат мира по хоккею в России было невозможно

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает правильным принятое организацией решение перенести чемпионат мира 2023 года из России в Латвию и Финляндию. Об этом сообщает ТАСС.

"Несомненно, когда ты переносишь турнир из России, ты не становишься там популярным. Если кто-то думает, что можно было организовать турнир в Новосибирске и Омске, то я скажу, что его невозможно было провести, поэтому мы приняли правильное решение. <...> Я делаю свою работу, чтобы не было никаких проблем с точки зрения безопасности для игроков, организаторов, членов команд, болельщиков", — сказал Тардиф.

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Названы страны, голосовавшие против возвращения России в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.

Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.

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Getty Images / Xavier Laine

Роман Фейгин

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