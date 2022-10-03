Врач рассказала, для кого открытие тыквенного сезона может закончиться аллергией

Традиционно начало тыквенного сезона — с начала сентября по конец ноября. Овощ обладает многими полезными микроэлементами и прекрасно сочетается со многими продуктами. Однако некоторым его употреблять не стоит, так как существует риск аллергической реакции. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала гастроэнтеролог Илона Качмазова.

Чаще всего аллергеном в тыкве является белок f225, а также каротин. Фото © Unsplash

По её словам, при развитии индивидуальной непереносимости и формировании специфической чувствительности может возникнуть реакция при каждом контакте с аллергеном. Чаще всего им является белок f225, но может быть и каротин, который также содержится в тыкве, предупредила врач. Стоит заметить, что у взрослых аллергическая реакция чаще всего возникает при употреблении яркого овоща в свежем виде, а у детей — даже при приёме термически обработанной тыквы.

"Аллергическая реакция может возникнуть как сразу после приёма тыквы, так и после длительного поступления аллергена с едой. Часто наблюдается перекрёстная реактивность между аллергенами тыквы, тыквенных семечек, кабачка, огурца и прочих овощей", — сказала гастроэнтеролог.

В основном аллергия наблюдается у маленьких детей. Фото © Unsplash

Чаще всего нежелательная реакция организма наблюдается у маленьких детей из-за незрелости пищеварительной системы. К тому же малыши склонны к аллергии, особенно пищевой, ведь их организм не может справляться с поступающими чужеродными веществами. Кроме того, аллергия на этот осенний овощ может наблюдаться у людей, у которых есть генетическая предрасположенность. Для выявления реакции можно заранее обратиться в лабораторию и сделать соответствующий тест.