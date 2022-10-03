Комитет Совфеда поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу. Сенаторы рассмотрят его 4 октября на пленарном заседании верхней палаты парламента.

В соответствии с законом, уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе: трудовые контракты с ними будут не расторгаться, а приостанавливаться. Кроме того, период приостановления действия трудового договора засчитывается в стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

Более того, документом предусмотрены и дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Например, их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, Госдума одобрила 27 сентября.