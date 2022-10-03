Названы страны, тормозящие антироссийские санкции ЕС

Венгрия, Кипр, Греция и Мальта тормозят введение новых антироссийских санкций, выступая против потолка цен на нефть РФ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

"Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерному флоту перевозить российскую нефть (продаваемую выше определённого ценового предела)", — отмечается в публикации.

Некоторые дипломаты утверждают, что другие крупные страны, например, такие как Турция, Индия и Индонезия, могут просто взять на себя судоходный бизнес и продолжить перевозки. Между тем большую часть топлива из России в Европу перевозят танкерные флоты Кипра, Греции, Мальты, а также Венгрии, которая требует особых условий.

Так, Будапешту должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое он получает благодаря исключению из шестого пакета санкций. Однако из-за подобных условий в ЕК уже начались опасения по поводу некоторой несправедливости. Там беспокоятся, что Венгрия таким образом получит весомое преимущество на нефтяном рынке.