Названы страны, тормозящие антироссийские санкции ЕС
Politico: Четыре страны задерживают новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия, Кипр, Греция и Мальта тормозят введение новых антироссийских санкций, выступая против потолка цен на нефть РФ. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.
"Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерному флоту перевозить российскую нефть (продаваемую выше определённого ценового предела)", — отмечается в публикации.
Некоторые дипломаты утверждают, что другие крупные страны, например, такие как Турция, Индия и Индонезия, могут просто взять на себя судоходный бизнес и продолжить перевозки. Между тем большую часть топлива из России в Европу перевозят танкерные флоты Кипра, Греции, Мальты, а также Венгрии, которая требует особых условий.
Так, Будапешту должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое он получает благодаря исключению из шестого пакета санкций. Однако из-за подобных условий в ЕК уже начались опасения по поводу некоторой несправедливости. Там беспокоятся, что Венгрия таким образом получит весомое преимущество на нефтяном рынке.
Как писал Лайф ранее, идея введения ценового потолка на российскую нефть странами Запада обладает рядом существенных недостатков. Эта мера может стать "завершающим смертельным ударом" для стран ЕС, а для президента США Джо Байдена — "самым большим просчётом в сфере энергетики". По мнению экспертов, у плана "Большой семёрки", согласованного в сентябре, — два сценария развития, и оба не сулят ничего хорошего.
ТАСС / Алексей Витвицкий