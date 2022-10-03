В МВД ЛНР заявили об отступлении украинских войск под Артёмовском

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления Вооружённых сил Украины под Артёмовском.

"Тем временем под Артёмовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступления на других направлениях", — написал Киселёв в своём телеграм-канале.

А ранее о том, что союзные силы добиваются успехов на Артёмовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.