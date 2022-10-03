В МВД ЛНР заявили об отступлении украинских войск под Артёмовском
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления Вооружённых сил Украины под Артёмовском.
"Тем временем под Артёмовском ВСУ отступают. Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступления на других направлениях", — написал Киселёв в своём телеграм-канале.
А ранее о том, что союзные силы добиваются успехов на Артёмовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Также сегодня стало известно, что российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, несмотря на попытки украинских военных прорвать оборону. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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