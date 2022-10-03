В Херсоне работает ПВО, прогремело около шести взрывов

В Херсоне сработали системы ПВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его данным, были слышны взрывы, предположительно, прогремело целых шесть. При этом в небе нет никаких следов. Также отсутствует официальное подтверждение о запуске ракет над городом.