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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 10:53
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В Херсоне работает ПВО, прогремело около шести взрывов

ТАСС: В Херсоне сработала система ПВО, прогремело около шести взрывов

В Херсоне сработали системы ПВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его данным, были слышны взрывы, предположительно, прогремело целых шесть. При этом в небе нет никаких следов. Также отсутствует официальное подтверждение о запуске ракет над городом.

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А вчера системы ПВО сработали в Новой Каховке в Херсонской области. Там прогремело целых восемь взрывов. Кстати, накануне ВСУ дважды атаковали населённый пункт. Поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, в воздухе прогремело два взрыва. Спустя несколько часов сирена воздушной тревоги снова сработала. В этот раз прогремело около десяти воздушных взрывов.

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Николь Вербер
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