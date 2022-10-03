В Херсоне работает ПВО, прогремело около шести взрывов
ТАСС: В Херсоне сработала система ПВО, прогремело около шести взрывов
В Херсоне сработали системы ПВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Согласно его данным, были слышны взрывы, предположительно, прогремело целых шесть. При этом в небе нет никаких следов. Также отсутствует официальное подтверждение о запуске ракет над городом.
А вчера системы ПВО сработали в Новой Каховке в Херсонской области. Там прогремело целых восемь взрывов. Кстати, накануне ВСУ дважды атаковали населённый пункт. Поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, в воздухе прогремело два взрыва. Спустя несколько часов сирена воздушной тревоги снова сработала. В этот раз прогремело около десяти воздушных взрывов.
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