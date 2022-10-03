Спасатели из Москвы заподозрили в рассылке им фейковых повесток в военкомат своё начальство

Сотрудники Пожарно-спасательного центра в Москве подозревают, что ненастоящие повестки с призывом прийти добровольцами в военкомат были выписаны их собственным руководством. Об этом сообщает SHOT.

Спасатели рассказали о фейковых повестках. Видео © t.me / SHOT

"На адрес что-то приходило? Нет. Повестки эти фейковые", — поделился один из спасателей.

Работников спасцентра возмутило случившееся. По их словам, догадаться, что полученные ими повестки были ненастоящими, оказалось несложно. В документах предлагалось прийти в московский военкомат, хотя часть сотрудников прописана в Подмосковье. Теперь спасатели предлагают отправить на фронт собственное начальство за подобные махинации.