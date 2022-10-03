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3 октября, 10:43

Прокурор Петербурга: Блокада Ленинграда унесла жизни более миллиона человек

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник раскрыл реальное число погибших в годы блокады Ленинграда. О результатах работы с архивами он рассказал в ходе первого заседания городского суда по иску о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Так, официальные данные, основанные на показателях Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорят от 649 тысячах погибших. Последние же изыскания на тему сигнализируют о куда большем числе замученных.

"Проведённая прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчётам, превысило один миллион человек", заявил он.

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Суд о признании блокады Ленинграда геноцидом начался 16 сентября, тогда же прошло и предварительное заседание. Прокурор Мельник пообещал предоставить не только данные о реальном количестве жертв, но и ущербе, нанесённом в те годы.

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ТАСС/Архив

Матвей Шандрыголов

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