Прокурор Петербурга: Блокада Ленинграда унесла жизни более миллиона человек

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник раскрыл реальное число погибших в годы блокады Ленинграда. О результатах работы с архивами он рассказал в ходе первого заседания городского суда по иску о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

Так, официальные данные, основанные на показателях Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорят от 649 тысячах погибших. Последние же изыскания на тему сигнализируют о куда большем числе замученных.

"Проведённая прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчётам, превысило один миллион человек", — заявил он.