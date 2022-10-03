Россия восстановила в ЛНР около 600 социальных объектов
Хуснуллин: Россия восстановила 580 социальных объектов в ЛНР
Российские специалисты ведут активную работу по восстановлению Луганской Народной Республики. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, из тысячи объектов восстановлено уже более половины.
"Мы с руководством региона организовали совместную работу. У нас порядка тысячи объектов находится в строительстве и ремонте. Это немаленький объём. Мы работаем как по линии оказания шефской помощи, также и с федеральными заказчиками. Из тысячи объектов 580 уже восстановлено. Это и садики, и школы, и объекты для подготовки к зиме", — сказал он в беседе с Луганским информационным центром.
Хуснуллин также подчеркнул, что в регионе отремонтируют 200 километров дорог. По его словам большую роль в восстановлении территории принимает Москва, так как она отвечает за ЛНР. Вице-премьер подчеркнул, что республика меняется в лучшую сторону и эти положительные изменения нельзя не заметить.
Кроме того, зампред кабмина сообщил, что в данный момент все силы брошены на подготовку региона к зиме. Нельзя не обратить внимания на высокий уровень профессионализма специалистов коммунальных и строительных служб Луганской Народной Республики, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал о том, что шефство над территориями ЛДНР взяли на себя российские регионы. Первым регионом, который официально его закрепил, стала Самарская область. Власти субъекта будут сотрудничать с городом Снежное в ДНР. Владимирская область и Чувашия помогут Докучаевску и двум заводам в ДНР, а Омская область восстановит Стаханов в ЛНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, уже практически все города и районы закреплены под субъектами Российской Федерации.
ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY