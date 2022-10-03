ВСУ попытались выполнить приказ Зеленского в ЛНР и угодили в "огневой мешок"

Военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и сейчас уничтожаются артиллерией. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинские войска зашли в "огневой мешок" и активно уничтожаются нашими войсками, им удалось продвинуться на расстояние полтора-два километра, это было сделано для того, чтобы Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) радостно заявлял об очередных успехах, но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть", — сказал он.

По словам офицера, подразделение ВСУ сейчас находится под огнём бойцов союзных сил сразу с трёх сторон: с севера, востока и юга. Марочко подчеркнул, что планомерно уничтожаются все украинские военные, которые заходят на административную территорию Луганской Народной Республики.