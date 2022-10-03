ВСУ попытались выполнить приказ Зеленского в ЛНР и угодили в "огневой мешок"
Марочко: Украинские военные попали в "огневой мешок" при попытке прорваться в ЛНР
Военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и сейчас уничтожаются артиллерией. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Украинские войска зашли в "огневой мешок" и активно уничтожаются нашими войсками, им удалось продвинуться на расстояние полтора-два километра, это было сделано для того, чтобы Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) радостно заявлял об очередных успехах, но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть", — сказал он.
По словам офицера, подразделение ВСУ сейчас находится под огнём бойцов союзных сил сразу с трёх сторон: с севера, востока и юга. Марочко подчеркнул, что планомерно уничтожаются все украинские военные, которые заходят на административную территорию Луганской Народной Республики.
Как сообщалось, ВСУ продолжают попытки наступления на Херсонскую область, однако все украинские потуги подавляются союзными силами. Как заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под их контролем.
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