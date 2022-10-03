Причиной взрыва в многоэтажке в Бердянске стал самоподрыв диверсанта

Произошедший в одной из многоэтажек Бердянска взрыв оказался самоподрывом диверсанта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Звезда". По его словам, изначально считалось, что взорвался газовый баллон, принесённый жильцом, так как газоснабжения пока нет.

"Произошёл самоподрыв, ещё в СМИ этого не было... Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путём почему-то кто-то привёл в управление взрывчатку, <…> произошёл пожар, ещё 10 человек пострадали. Слава богу, никто не погиб, кроме него", — сказал Рогов.