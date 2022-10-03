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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 09:48
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Причиной взрыва в многоэтажке в Бердянске стал самоподрыв диверсанта

Рогов: Взрыв в многоэтажке в Бердянске произошёл из-за самоподрыва диверсанта

Произошедший в одной из многоэтажек Бердянска взрыв оказался самоподрывом диверсанта. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Звезда". По его словам, изначально считалось, что взорвался газовый баллон, принесённый жильцом, так как газоснабжения пока нет.

"Произошёл самоподрыв, ещё в СМИ этого не было... Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки. Но дистанционным путём почему-то кто-то привёл в управление взрывчатку, <…> произошёл пожар, ещё 10 человек пострадали. Слава богу, никто не погиб, кроме него", — сказал Рогов.

В Бердянске назвали взрыв заложенной в урну бомбы попыткой диверсии украинских силовиков
В Бердянске назвали взрыв заложенной в урну бомбы попыткой диверсии украинских силовиков

Напомним, 30 сентября в освобождённом Бердянске Запорожской области произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, ещё десять пострадали. В квартире, где произошло ЧП, были разрушены межкомнатные перегородки и начался пожар, который удалось быстро ликвидировать.

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Telegram / "Бердянск. Актуально"

Татьяна Миссуми
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