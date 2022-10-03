Шестёркин, Кучеров и Капризов попали в топ-20 лучших хоккеистов НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин и форварды Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд") включены в список 20 лучших хоккеистов НХЛ по версии NHL Network. Об этом сообщает пресс-служба лиги.



В составлении рейтинга участвовали продюсеры, комментаторы и аналитики, список публикуется по частям. В итоге Шестёркин занял 11-е место, Кучеров — 13-е, Капризов — 14-е. Первая десятка будет обнародована позднее.