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3 октября, 09:46

Шестёркин, Кучеров и Капризов попали в топ-20 лучших хоккеистов НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин и форварды Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд") включены в список 20 лучших хоккеистов НХЛ по версии NHL Network. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В составлении рейтинга участвовали продюсеры, комментаторы и аналитики, список публикуется по частям. В итоге Шестёркин занял 11-е место, Кучеров — 13-е, Капризов — 14-е. Первая десятка будет обнародована позднее.

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NHL

Роман Фейгин

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