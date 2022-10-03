Песков не знает деталей по отмене выступления артиста Полунина на Красной площади

В Кремле не знают деталей ситуации с отменой выступления артиста балета Сергея Полунина на концерте на Красной площади 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я слышал, что были какие-то новости на этот счёт. Но просто мы не занимались организацией этого концерта, поэтому я не знаю, кому дали, кому не дали выступать. Ничего не могу вам сказать", — отметил представитель Кремля.