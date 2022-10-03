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3 октября, 09:45

Песков не знает деталей по отмене выступления артиста Полунина на Красной площади

В Кремле не знают деталей ситуации с отменой выступления артиста балета Сергея Полунина на концерте на Красной площади 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я слышал, что были какие-то новости на этот счёт. Но просто мы не занимались организацией этого концерта, поэтому я не знаю, кому дали, кому не дали выступать. Ничего не могу вам сказать", — отметил представитель Кремля.

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Ранее артист балета Сергей Полунин заявил, что планировал принять участие в митинге-концерте в честь воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но якобы в последний момент его номер был отменён. Полунин записал видео, в котором рассказал, что всегда будет поддерживать Россию, однако ему очень обидно из-за отмены выступления по такому важному — для него лично в том числе — поводу. Напомним, что сам Полунин родился в Херсоне.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев

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