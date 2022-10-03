Песков: Создание новых блоков стран в Европе не будет способствовать разрядке ситуации
Формирование отдельными странами Европы новых блоков не будет способствовать стабильности, предсказуемости и разрядке сегодняшней напряжённой ситуации. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на сообщения некоторых СМИ о планах Франции и Великобритании создать объединение государств, противостоящее России и Китаю.
"Создание новых блоков, безусловно, не будет способствовать стабильности и предсказуемости, и разрядке той напряжённой ситуации, в которой мы сейчас живём. Это в любом случае", — сказал он журналистам.
Накануне агентство Reuters сообщило, что британский премьер Лиз Трасс и президент Франции Эмманюэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. В материале указано, что его формирование поможет объединить страны, которые давно ждут получения членства в Европейском союзе.
Ранее из-за российских референдумов Трасс пригрозила "парализовать военную машину" президента России Владимира Путина. У себя в соцсетях она написала, что никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев