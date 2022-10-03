Психолог объяснила, как справиться со страхом за близких на фоне частичной мобилизации
Психолог Кочеткова призвала россиянок поддерживать мужчин, которым пришла повестка
В условиях нестабильности чувство страха может не покидать в течение долгого времени, несмотря на все попытки избавиться от переживаний и негативных мыслей. Что делать, когда страшно за близких людей и будущее теряет определённость, рассказала в беседе с kp.ru клинический психолог Юлия Кочеткова.
"Тревожность и страх отличаются друг от друга, и если тревожность — это состояние неопределённого беспокойства, то страх всегда предметный", — подчёркивает специалист.
Поэтому страх направлен на конкретные ситуации, когда человек переживает из-за реальной или воображаемой опасности. Это чувство абсолютно нормально, поскольку является способом выживания, но порой только мешает жить. В первую очередь психолог советует контролировать поступающую информацию, но и не отключаться от мира.
"Мониторить все новости подряд, среди которых могут быть и недостоверные источники, фейки, тоже не стоит. Лучше это время посвятить себе и своим близким — взять паузу, поговорить на отвлечённые темы, постараться отпустить контроль над происходящим в мире, ведь мы можем влиять только на наше собственное состояние", — напоминает Кочеткова.
В связи с этим тем женщинам, которые на фоне мобилизации переживают из-за того, что мужу, брату или сыну пришла повестка в военкомат, нужно перенастроиться и постараться максимально поддержать своего мужчину.
"Ваше эмоциональное состояние во многом определяет и его спокойствие. Если мы не в силах изменить ситуацию, то можем изменить отношение к ней", — резюмирует врач.
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