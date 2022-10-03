СК попросили возбудить дело в отношении Собчак за фейки против власти

Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении российской журналистки Ксении Собчак, в действиях которой усмотрели распространение фейков о государственной власти. Соответствующие материалы в ведомство направила полиция. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за всё ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссёров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий")", — отметил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, речь может идти о фейковом материале, связанном с государственным финансированием Московского кинофестиваля, который обсуждался в интервью журналистки с режиссёром Виталием Манским. Сама Собчак также прокомментировала информацию о возможном уголовном деле против неё, раскрыв некоторые детали допроса следователей.

"На допросе мне действительно задавали странные вопросы. Например: "не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?", — написала Собчак в телеграм-канале, подчеркнув, что заранее вопросы с гостями интервью не обговариваются, а ответы всегда публикуются без какой-либо цензуры.