Головина включили в символическую сборную девятого тура чемпионата Франции по футболу
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за "Монако", попал в символическую сборную девятого тура Лиги 1 по версии издания L'Equipe.
Накануне "Монако" разгромил на своём поле "Нант" со счётом 4:1. Головин вышел на поле в стартовом составе, провёл на газоне 66 минут и отметился результативной передачей. Три набранных очка позволили команде россиянина подняться на пятое место в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне Головин провёл за команду из княжества 12 матчей во всех турнирах. На его счету — один гол и три результативные передачи.
В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
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