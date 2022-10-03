Головина включили в символическую сборную девятого тура чемпионата Франции по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за "Монако", попал в символическую сборную девятого тура Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

Накануне "Монако" разгромил на своём поле "Нант" со счётом 4:1. Головин вышел на поле в стартовом составе, провёл на газоне 66 минут и отметился результативной передачей. Три набранных очка позволили команде россиянина подняться на пятое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Головин провёл за команду из княжества 12 матчей во всех турнирах. На его счету — один гол и три результативные передачи.