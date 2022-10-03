Ещё один российский регион выполнил план по частичной мобилизации

Власти Ростовской области заявили, что выполнили план Министерства обороны РФ по проведению в регионе частичной мобилизации. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

"Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме", — заявила Четвертакова.

При этом работа по проведению частичной мобилизации может быть продолжена, если регион получит дополнительное задание от Минобороны.