Ещё один российский регион выполнил план по частичной мобилизации
В Ростовской области заявили о выполнении плана по частичной мобилизации
Власти Ростовской области заявили, что выполнили план Министерства обороны РФ по проведению в регионе частичной мобилизации. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.
"Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме", — заявила Четвертакова.
При этом работа по проведению частичной мобилизации может быть продолжена, если регион получит дополнительное задание от Минобороны.
Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации выполнили власти Брянской области.
ТАСС / Артём Геодакян