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3 октября, 09:23

Ещё один российский регион выполнил план по частичной мобилизации

В Ростовской области заявили о выполнении плана по частичной мобилизации

Власти Ростовской области заявили, что выполнили план Министерства обороны РФ по проведению в регионе частичной мобилизации. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

"Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объёме", — заявила Четвертакова.

При этом работа по проведению частичной мобилизации может быть продолжена, если регион получит дополнительное задание от Минобороны.

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Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации выполнили власти Брянской области.

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ТАСС / Артём Геодакян

Артур Белкин

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