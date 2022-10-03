Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии
Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием к Берлину о возмещении ущерба, причинённого стране во время Второй мировой войны. Церемонию подписания репараций в понедельник транслировали в прямом эфире польские телеканалы.
Теперь дипломатическая нота, подписанная Рау, будет передана немецкий МИД.
Напомним, что 14 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы.
ТАСС / AP / Mary Altaffer