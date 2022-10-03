Корабль ВМС Швеции форсировал возле "Северных потоков" перед взрывами
DN: Корабль ВМС Швеции был возле "Северных потоков" за несколько дней до подрывов
Фото © ВМС Швеции
Корабль Военно-морских сил Швеции дважды оказывался в районе газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов. Об этом пишет Dagens Nyheter.
Журналисты воспользовались сервисом для отслеживания движения судов, поясняется в материале. В ВМС Швеции не стали отрицать данный факт, но отказались называть цели манёвров из-за конфиденциальности, пояснив, что корабль "вёл морское наблюдение".
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.