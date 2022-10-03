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3 октября, 09:16

Корабль ВМС Швеции форсировал возле "Северных потоков" перед взрывами

DN: Корабль ВМС Швеции был возле "Северных потоков" за несколько дней до подрывов

<p>Фото © ВМС Швеции</p>

Фото © ВМС Швеции

Корабль Военно-морских сил Швеции дважды оказывался в районе газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море за несколько дней до взрывов. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Журналисты воспользовалось сервисом для отслеживания движения судов, поясняется в материале. В ВМС Швеции не стали отрицать данный факт, но отказались называть цели манёвров из-за конфиденциальности, пояснив, что корабль "вёл морское наблюдение".

Захарова обвинила США в намерении уничтожить "Потоки"

Захарова обвинила США в намерении уничтожить "Потоки"

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.

Татьяна Миссуми

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