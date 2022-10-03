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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 09:22
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В Курганской области приостановили отправку мобилизованных из-за наплыва добровольцев

Большое число добровольцев существенно помогло сотрудникам военкоматов в Курганской области выполнить промежуточный план по частичной мобилизации. Так, начиная с 30 сентября отъезда в военные части в областном центре не зафиксировано.

"Курганцы, пришедшие на мобилизационные пункты добровольно, помогли оперативно сформировать и отправить группы в военные части", — рассказали Ura.ru в областном военкомате.

Многие добровольцы приходили к военкоматам вместе со знакомыми или родственниками, которые получили повестки, и по собственной инициативе пополняли ряды военннослужащих.

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А ранее первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области. На оперативном совещании в правительстве глава региона Андрей Травников отметил, что в области продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей.

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ТАСС / Дмитрий Ахмадуллин

Александра Вишнякова
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