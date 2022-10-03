Песков: Россия внимательно наблюдает за стремлением Украины вступить в НАТО

Москва внимательно наблюдает попытки Украины вступить в НАТО по ускоренной программе, однако стремление Киева оказаться в альянсе и послужило причиной к началу специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Слышали заявление Зеленского (о желании Украины вступить в НАТО по ускоренной программе. — Прим. Лайфа), видели разную реакцию из НАТО. Там есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, а есть страны, которые не поддерживают. В любом случае все ссылаются на правило о консенсусе. Мы внимательно наблюдаем за решением и понимаем, что именно ориентация Украины в НАТО стала одной из причин СВО", — заявил Песков.