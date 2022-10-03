Уволенный хабаровский военком получил должность в Магадане

Отстранённого от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко назначили на новое место в Магаданской области. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, решение связано "со служебной необходимостью".

"Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области", — цитирует РИА "Новости" представителя ВВО.

Там уточнили, что данная должность была вакантной уже несколько месяцев — с августа этого года. Также известно, что исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края будет полковник Вячеслав Макаров. До нового назначения он был главой штаба мотострелкового соединения в регионе.