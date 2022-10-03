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3 октября, 09:35
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Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

Песков: Кремль будет решать вопрос границ Херсонской и Запорожской областей с их жителями

Обсуждая вопросы границ новых регионов, Россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что с территорией Донбасса вопрос уже решён.

"ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", — сказал Песков.

В Херсонской области стартовала госпрограмма РФ "Материнский капитал"

В Херсонской области стартовала госпрограмма РФ "Материнский капитал"

Ранее сенатор Клишас заявил, что украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья, но и запрещать его тоже никто не будет. Тем временем решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято, поскольку государственным сейчас является только русский язык.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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