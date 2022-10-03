Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

"ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", — сказал Песков.

Ранее сенатор Клишас заявил, что украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья, но и запрещать его тоже никто не будет. Тем временем решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято, поскольку государственным сейчас является только русский язык.