Можно жечь и топить: Россиянка выставила на аукцион куклу вуду в виде Зеленского
Жительница Кургана продаёт куклу вуду украинского президента Зеленского
Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
Жительница Кургана выставила на продажу куклу вуду в виде президента Украины Владимира Зеленского собственного изготовления. Соответствующее объявление появилось в соцсети "ВКонтакте". По словам Марины Камшиловой, автора работы, покупатель сможет повлиять на политическую ситуацию в стране.
"Судьба Украины в ваших руках! Возможность влиять на политическую ситуацию в стране, вдохновлять окружающих, не сдаваться и поднимать настроение! Итак, лот — "Красавчик Зеленский". Фигурка размером 13 сантиметров. Грунтованный текстиль, роспись акрилом, сатиновый лак. Фигурка объёмная. Покрытие прочное, легко моется", — написала автор.
Аукцион ведётся с шагом в 25 рублей, а заберёт миниатюрную копию политика тот, чья ставка продержится последней в течение 12 часов. Владелица говорит, что кукла легко прокалывается булавкой, несмотря на бронежилет. "Зеленского", по её словам, можно также жечь и топить. Девушка рассказала порталу Ura.ru, что занимается изготовлением кукол вуду на заказ, а такой образ она выбрала для того, чтобы показать, что каждый несёт ответственность за свои деяния.
Ранее Лайф писал о реакции французов на решение Зеленского о заявке на вступление в НАТО. По словам читателей одного из местных изданий, принятие Украины в альянс приведёт к прямому столкновению с Россией.