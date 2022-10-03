Можно жечь и топить: Россиянка выставила на аукцион куклу вуду в виде Зеленского

Аукцион ведётся с шагом в 25 рублей, а заберёт миниатюрную копию политика тот, чья ставка продержится последней в течение 12 часов. Владелица говорит, что кукла легко прокалывается булавкой, несмотря на бронежилет. "Зеленского", по её словам, можно также жечь и топить. Девушка рассказала порталу Ura.ru, что занимается изготовлением кукол вуду на заказ, а такой образ она выбрала для того, чтобы показать, что каждый несёт ответственность за свои деяния.