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3 октября, 09:39

Можно жечь и топить: Россиянка выставила на аукцион куклу вуду в виде Зеленского

Жительница Кургана продаёт куклу вуду украинского президента Зеленского

<p>Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / <a href="https://vk.com/newkurgan?w=wall-151064579_127232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оригинальный Курган</a></p>

Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган

Жительница Кургана выставила на продажу куклу вуду в виде президента Украины Владимира Зеленского собственного изготовления. Соответствующее объявление появилось в соцсети "ВКонтакте". По словам Марины Камшиловой, автора работы, покупатель сможет повлиять на политическую ситуацию в стране.

  • Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
    Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
  • Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
    Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
  • Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган
    Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган

Кукла вуду в виде Владимира Зеленского. Фото © VK / Оригинальный Курган

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"Судьба Украины в ваших руках! Возможность влиять на политическую ситуацию в стране, вдохновлять окружающих, не сдаваться и поднимать настроение! Итак, лот — "Красавчик Зеленский". Фигурка размером 13 сантиметров. Грунтованный текстиль, роспись акрилом, сатиновый лак. Фигурка объёмная. Покрытие прочное, легко моется", — написала автор.

Аукцион ведётся с шагом в 25 рублей, а заберёт миниатюрную копию политика тот, чья ставка продержится последней в течение 12 часов. Владелица говорит, что кукла легко прокалывается булавкой, несмотря на бронежилет. "Зеленского", по её словам, можно также жечь и топить. Девушка рассказала порталу Ura.ru, что занимается изготовлением кукол вуду на заказ, а такой образ она выбрала для того, чтобы показать, что каждый несёт ответственность за свои деяния.

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Матвей Шандрыголов

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