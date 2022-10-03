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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 09:50
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Кремль отметил героический вклад Чечни в "Операцию Z"

Песков указал на героический и эффективный вклад Чечни в спецоперацию

Жители Чеченской Республики продолжают проявлять героизм и вносят колоссальный вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно", — сказал журналистам представитель Кремля.

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А ранее стало известно, что в Чеченской Республике боевую подготовку сейчас проходят мобилизованные астраханцы. Власти Астраханской области отметили, что бойцов уже обеспечили всем необходимым.

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ТАСС / Елена Афонина

Александр Юнашев
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