Кремль отметил героический вклад Чечни в "Операцию Z"
Песков указал на героический и эффективный вклад Чечни в спецоперацию
Жители Чеченской Республики продолжают проявлять героизм и вносят колоссальный вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно", — сказал журналистам представитель Кремля.
А ранее стало известно, что в Чеченской Республике боевую подготовку сейчас проходят мобилизованные астраханцы. Власти Астраханской области отметили, что бойцов уже обеспечили всем необходимым.
ТАСС / Елена Афонина