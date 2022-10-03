Кремль отметил героический вклад Чечни в "Операцию Z"

Жители Чеченской Республики продолжают проявлять героизм и вносят колоссальный вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно", — сказал журналистам представитель Кремля.