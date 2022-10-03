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3 октября, 10:10

Запорожская АЭС прекратила выработку энергии после обстрелов ВСУ

Запорожская АЭС временно не вырабатывает электроэнергию, а реакторы станции заглушены после массированных обстрелов станции со стороны украинских войск. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Всё в штатном режиме на данный момент, все реакторы заглушены. Ведётся работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев (со стороны украинских войск)", — заявил Волга.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к Запорожской атомной электростанции территорию.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин
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