Запорожская АЭС прекратила выработку энергии после обстрелов ВСУ
Запорожская АЭС временно не вырабатывает электроэнергию, а реакторы станции заглушены после массированных обстрелов станции со стороны украинских войск. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Всё в штатном режиме на данный момент, все реакторы заглушены. Ведётся работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев (со стороны украинских войск)", — заявил Волга.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к Запорожской атомной электростанции территорию.
ТАСС / Сергей Мальгавко