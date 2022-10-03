Запорожская АЭС прекратила выработку энергии после обстрелов ВСУ

Запорожская АЭС временно не вырабатывает электроэнергию, а реакторы станции заглушены после массированных обстрелов станции со стороны украинских войск. Об этом в эфире телеканала " Россия 24 " сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"Всё в штатном режиме на данный момент, все реакторы заглушены. Ведётся работа по восстановлению инфраструктуры после тех ударов, которые были в течение полутора месяцев (со стороны украинских войск)", — заявил Волга.