Обнаружили на суше: В Сочи нашли пропавшего в море певца Легостаева
В Сочи нашли пропавшего без вести лидера группы "Dельта" Константина Легостаева
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Жители Сочи сумели найти певца Константина Легостаева, которого искали с вечера 2 октября. Артиста обнаружили на одной из городских улиц. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.
"Сегодня днём местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пока неизвестно, где Легостаев находился целую ночь и при каких обстоятельствах пропал.
Ранее Лайф рассказывал, что певец и композитор Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Он приехал в город для съёмок клипа. После того как часть была отснята, музыкант отправился искупаться в море, но обратно на сушу так и не вышел. Что именно произошло, на данный момент неизвестно. Поиски артиста продолжались со 2 октября.