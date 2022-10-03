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3 октября, 09:59

Обнаружили на суше: В Сочи нашли пропавшего в море певца Легостаева

В Сочи нашли пропавшего без вести лидера группы "Dельта" Константина Легостаева

<p>Обложка © VK /<a href="https://vk.com/albums-19009434" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/albums-19009434?z=photo-19009434_295973166/photos-19009434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КОНСТАНТИН ЛЕГОСТАЕВ официальная группа</a></p>

Обложка © VK / КОНСТАНТИН ЛЕГОСТАЕВ официальная группа

Жители Сочи сумели найти певца Константина Легостаева, которого искали с вечера 2 октября. Артиста обнаружили на одной из городских улиц. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Сегодня днём местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока неизвестно, где Легостаев находился целую ночь и при каких обстоятельствах пропал.

Пропавшего в море певца Легостаева сняли на видео перед исчезновением

Пропавшего в море певца Легостаева сняли на видео перед исчезновением

Ранее Лайф рассказывал, что певец и композитор Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Он приехал в город для съёмок клипа. После того как часть была отснята, музыкант отправился искупаться в море, но обратно на сушу так и не вышел. Что именно произошло, на данный момент неизвестно. Поиски артиста продолжались со 2 октября.

Артур Белкин

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