Обнаружили на суше: В Сочи нашли пропавшего в море певца Легостаева

Жители Сочи сумели найти певца Константина Легостаева, которого искали с вечера 2 октября. Артиста обнаружили на одной из городских улиц. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Сегодня днём местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пока неизвестно, где Легостаев находился целую ночь и при каких обстоятельствах пропал.