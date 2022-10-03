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3 октября, 09:55

В планах Кремля пока нет референдумов о границах Запорожья и Херсонщины в составе РФ

Песков: Россия не планирует проводить референдумы о границах на новых территориях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что проводить референдумы о границах Херсонской и Запорожской областей пока в планах нет. Те не менее, по его словам, окончательное решение будет зависеть от воли местного населения.

"Безусловно, в любом случае любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории", заявил он в ответ на уточняющий вопрос о том, в каком формате Кремль планирует советоваться с населением Херсонской и Запорожской областей по вопросу о границах.

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Ранее Песков заявлял, что создание новых блоков в Европе не будет способствовать разрядке геополитической обстановки. Так он прокомментировал планы Великобритании и Франции создать объединение стран для противостояния России и Китаю.

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Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Шандрыголов

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