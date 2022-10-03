В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

В нынешних условиях ведение переговоров по мирному договору с Японией невозможно. Как рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, государство стойко заняло место рядом с группой недружественных стран.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим для недружественных стран. Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.