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3 октября, 09:49

В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

Песков исключил переговоры России и Японии о заключении мирного договора

В нынешних условиях ведение переговоров по мирному договору с Японией невозможно. Как рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, государство стойко заняло место рядом с группой недружественных стран.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим для недружественных стран. Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией. По его словам, японо-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии из-за ситуации на Украине, но Токио стремится к их улучшению.

Премьер Японии допустил нанесение ответных ударов в рамках укрепления обороноспособности

Премьер Японии допустил нанесение ответных ударов в рамках укрепления обороноспособности

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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