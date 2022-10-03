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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 12:56

Шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года получил шведский биолог Сванте Пэбу. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Учёный был награждён "за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", отмечается в мотивировочной части решения.

Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки
Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что Нобелевский комитет значительно обесценил значимость мировых премий, присваивая их таким людям, как бывший президент США Барак Обама.

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Getty Images / Chris Jackson

Татьяна Миссуми
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