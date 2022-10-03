НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 09:56

Шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года получил шведский биолог Сванте Пэбу. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Учёный был награждён "за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", отмечается в мотивировочной части решения.

Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки

Японский профессор получил Шнобелевскую премию за исследование поворота дверной ручки

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что Нобелевский комитет значительно обесценил значимость мировых премий, присваивая их таким людям, как бывший президент США Барак Обама.

Обложка ©

Getty Images / Chris Jackson

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров