Шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года получил шведский биолог Сванте Пэбу. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Учёный был награждён "за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", отмечается в мотивировочной части решения.
Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что Нобелевский комитет значительно обесценил значимость мировых премий, присваивая их таким людям, как бывший президент США Барак Обама.
Getty Images / Chris Jackson