Шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года получил шведский биолог Сванте Пэбу. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Учёный был награждён "за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека", отмечается в мотивировочной части решения.