"Эффект привыкания": Песков раскрыл, как его семья справляется с введёнными санкциями
Песков заявил об "эффекте привыкания" к западным санкциям в его семье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как его семья справляется с введёнными западными санкциями. По его словам, никто из близких уже даже не замечает ограничений из-за "эффекта привыкания".
"Уже произошёл эффект привыкания. Уже не обращаем [внимания]", — поделился Песков с журналистами.
Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что антироссийские санкции будут продуцироваться и дальше, назвав их "обоюдоострым оружием".
"У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", — указал он.
Кстати, ранее США ввели санкции против родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главы Минобороны Сергея Шойгу. Так, санкционный список пополнили супруга главы кабмина Владлена Мишустина и его сыновья Алексей и Александр Мишустины. Под ограничения также подпали жена министра обороны Ирина Шойгу, его дочери Юлия и Ксения Шойгу, супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и его сын Илья.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев