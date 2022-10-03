"Эффект привыкания": Песков раскрыл, как его семья справляется с введёнными санкциями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как его семья справляется с введёнными западными санкциями. По его словам, никто из близких уже даже не замечает ограничений из-за "эффекта привыкания".

"Уже произошёл эффект привыкания. Уже не обращаем [внимания]", — поделился Песков с журналистами.

Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что антироссийские санкции будут продуцироваться и дальше, назвав их "обоюдоострым оружием".

"У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", — указал он.