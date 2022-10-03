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3 октября, 10:02

"Эффект привыкания": Песков раскрыл, как его семья справляется с введёнными санкциями

Песков заявил об "эффекте привыкания" к западным санкциям в его семье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как его семья справляется с введёнными западными санкциями. По его словам, никто из близких уже даже не замечает ограничений из-за "эффекта привыкания".

"Уже произошёл эффект привыкания. Уже не обращаем [внимания]", — поделился Песков с журналистами.

Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что антироссийские санкции будут продуцироваться и дальше, назвав их "обоюдоострым оружием".

"У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", — указал он.

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Кстати, ранее США ввели санкции против родственников премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главы Минобороны Сергея Шойгу. Так, санкционный список пополнили супруга главы кабмина Владлена Мишустина и его сыновья Алексей и Александр Мишустины. Под ограничения также подпали жена министра обороны Ирина Шойгу, его дочери Юлия и Ксения Шойгу, супруга замглавы Совбеза Светлана Медведева и его сын Илья.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев

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