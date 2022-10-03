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3 октября, 10:00

МИД: Россия не планирует вводить визы для украинцев

В МИД РФ ещё раз подчеркнули, что пока не намерены вводить визы для граждан Украины.

"Нет, таких планов нет",  заявил ТАСС замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

Слуцкий исключил введение виз для украинцев

Слуцкий исключил введение виз для украинцев

Ещё в начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что о зеркальных мерах в ответ на введение Киевом виз для россиян речь не идёт. Россия не планирует создавать дополнительные трудности для въезда в страну простых граждан, которые ищут защиту от преследований украинских националистов.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова

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