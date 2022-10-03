МИД: Россия не планирует вводить визы для украинцев

В МИД РФ ещё раз подчеркнули, что пока не намерены вводить визы для граждан Украины.

Ещё в начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что о зеркальных мерах в ответ на введение Киевом виз для россиян речь не идёт. Россия не планирует создавать дополнительные трудности для въезда в страну простых граждан, которые ищут защиту от преследований украинских националистов.