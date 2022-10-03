В ДНР введут мораторий на смертную казнь

Донецкая Народная Республика собирается принять решение об отказе от применения смертной казни в республике. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", — ответил на соответствующий вопрос представитель внешнеполитического ведомства.

Это решение также является логичным и из-за моратория на смертную казнь в России. Согласно положениям Конституционного суда РФ, "нормы законодательства, противоречащие Конституции России, не будут применяться на вошедших в её состав территориях".