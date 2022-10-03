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3 октября, 10:41

В ДНР введут мораторий на смертную казнь

Замглавы МИД России Иванов: ДНР планирует отказаться от смертной казни

Донецкая Народная Республика собирается принять решение об отказе от применения смертной казни в республике. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Было решение о том, что это будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", — ответил на соответствующий вопрос представитель внешнеполитического ведомства.

Это решение также является логичным и из-за моратория на смертную казнь в России. Согласно положениям Конституционного суда РФ, "нормы законодательства, противоречащие Конституции России, не будут применяться на вошедших в её состав территориях".

МИД: Россия не планирует вводить визы для украинцев

МИД: Россия не планирует вводить визы для украинцев

Ранее депутат Госдумы Бессарабов сообщал, что смертную казнь в ЛДНР после вхождения в состав РФ заменят пожизненным заключением. По его словам, с высокой долей вероятности это связано с общими принципами права.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке

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