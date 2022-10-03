Учёные выяснили, в чём кроется причина любви к жирной пище

Любовь к жирной пище кроется в самом кишечнике. Учёные в ходе эксперимента выяснили, что попадающий в пищевод жир запускает определённый сигнал, который идёт в мозг и вызывает желание питаться жирной едой. Исследование учёных из института Цукермана, относящегося к Колумбийскому университету, опубликовано в Al Jazeera.

Подопытными стали обычные грызуны, которых сначала кормили искусственными подсластителями, а после сменили их рацион и стали давать растворимые жиры. Причём новый тип питания быстро пришёлся животным по вкусу. Как объяснили учёные, чрезмерное употребление жиров увеличивает желание и потребность попробовать их снова.

Кроме того, исследователи считают, что их открытие поможет в лечении избыточного веса. Так, благодаря ему можно будет ускорить выработку лекарства против ожирения. По словам учёных, препарат сможет подавить связь между жирами и рецепторами в кишечнике. Кроме того, к результату можно прийти с помощью блокировки сигнала от нервов к головному мозгу.