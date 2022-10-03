НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 10:26

Ущерб от нацистской блокады Ленинграда оценили в 35 триллионов рублей

Ущерб от блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны составил 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу. Об этом на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа заявил прокурор Северной столицы Виктор Мельник.

"Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причинённого оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют", — отметил Мельник.

В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

Напомним, ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурор Санкт-Петербурга направил в городской суд заявление о признании её военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа.

Обложка ©

ТАСС / Архив

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров