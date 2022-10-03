Ущерб от нацистской блокады Ленинграда оценили в 35 триллионов рублей

Ущерб от блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны составил 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу. Об этом на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа заявил прокурор Северной столицы Виктор Мельник.

"Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причинённого оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют", — отметил Мельник.