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3 октября, 10:37

Спикер Рады представил ЕС свой пакет новых антироссийских санкций

Спикер Рады Стефанчук призвал ЕС отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

<p>Спикер Рады Руслан Стефанчук. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ruslan Stefanchuk</p>

Спикер Рады Руслан Стефанчук. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ruslan Stefanchuk

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран – членов ЕС попросил отключить от системы SWIFT все банки РФ и Белоруссии. О своём предложении он написал в соцсетях. Помимо этого, он считает необходимым усилить и другие виды антироссийских санкций.

"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет — это то, на чём я сделал акцент", — перечислил Стефанчук.

Также председатель украинского парламента попросил Евросоюз увеличить поставки оружия Киеву, а также запретить российским судам входить в иностранные порты.

Орешкин заявил, что Россия избавится от необходимости в SWIFT

Орешкин заявил, что Россия избавится от необходимости в SWIFT

Ранее в рамках антироссийских санкций за спецоперацию на Украине Евросоюз отключил от SWIFT ряд российских государственных банков. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT, подключилось уже 70 организаций из 12 стран.

Матвей Шандрыголов

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