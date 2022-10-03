Спикер Рады представил ЕС свой пакет новых антироссийских санкций
Спикер Рады Стефанчук призвал ЕС отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии
Спикер Рады Руслан Стефанчук. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ruslan Stefanchuk
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран – членов ЕС попросил отключить от системы SWIFT все банки РФ и Белоруссии. О своём предложении он написал в соцсетях. Помимо этого, он считает необходимым усилить и другие виды антироссийских санкций.
"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет — это то, на чём я сделал акцент", — перечислил Стефанчук.
Также председатель украинского парламента попросил Евросоюз увеличить поставки оружия Киеву, а также запретить российским судам входить в иностранные порты.
Ранее в рамках антироссийских санкций за спецоперацию на Украине Евросоюз отключил от SWIFT ряд российских государственных банков. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT, подключилось уже 70 организаций из 12 стран.