Спикер Рады представил ЕС свой пакет новых антироссийских санкций

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран – членов ЕС попросил отключить от системы SWIFT все банки РФ и Белоруссии. О своём предложении он написал в соцсетях. Помимо этого, он считает необходимым усилить и другие виды антироссийских санкций.

"Полное энергетическое эмбарго, персональные и секторальные санкции, отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, визовый запрет — это то, на чём я сделал акцент", — перечислил Стефанчук.

Также председатель украинского парламента попросил Евросоюз увеличить поставки оружия Киеву, а также запретить российским судам входить в иностранные порты.