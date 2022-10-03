Из второй нитки "Северного потока – 2" откачивают газ
"Газпром" сообщил о прекращении утечек газа из повреждённых ниток "Северных потоков"
"Газпром" сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из повреждённых ниток "Северного потока" и "Северного потока – 2". Сообщение опубликовано в телеграм-канале энергетической компании.
"Давление в нитке А газопровода "Северный поток – 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток – 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились", — уточнили в "Газпроме".
В данный момент специалисты компании откачивают газ из второй, неповреждённой нитки "Северного потока – 2" для проведения обследования её целостности. Холдинг намерен закачать голубое топливо в газопровод после проверки и подтверждения такой возможности надзорными органами.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
ТАСС/АР/XSE