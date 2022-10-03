Из второй нитки "Северного потока – 2" откачивают газ

"Газпром" сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из повреждённых ниток "Северного потока" и "Северного потока – 2". Сообщение опубликовано в телеграм-канале энергетической компании.

"Давление в нитке А газопровода "Северный поток – 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток – 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились", — уточнили в "Газпроме".