Учёные выяснили, почему пожилые водители чаще путают педали газа и тормоза

Японские учёные из Нагойского университета в ходе исследования смогли выяснить, почему пожилые водители гораздо чаще путают педали газа и тормоза. Результаты работы опубликованы в журнале Behavioral Brain Research.

Группа исследователей изучила исполнительные функции и мозговую активность у людей преклонного возраста с точки зрения того, какая происходит реакция на ускорение и замедление движения. Для этого учёные создали новую задачу, названную бимануальным и двуногим выбором реакции и задачей совместимости реакции и положения. Участникам в это время было необходимо нажимать левую или правую кнопку левой или правой ногой либо левой или правой рукой.

Исследователи сумели установить, что пожилые люди медленнее принимают решения, нежели более молодые, а также у них наблюдается высокая активность мозга в областях, связанных с решением задач торможения и переключения.

"Когнитивная нагрузка выше при нажатии на педаль ногой по диагонали, например при нажатии на тормоз. При нажатии ногой на педаль по диагонали больше используются лобные доли, чем при нажатии на педаль прямо перед собой. В частности, левая дорсолатеральная лобная доля, которая важна для переключения реакции, более активна, когда педаль нажимается под углом, чем когда педаль нажимается прямо", — отметил автор исследования Нобуюки Каваи.

Результаты проведённого исследования также указывают на то, что для компенсации снижения когнитивных функций пожилым людям может потребоваться более активная работа мозга.