В Севастополе пьяный бомж устроил "салют", запустив сигнальную ракету в офисное здание

В Севастополе бездомный мужчина обнаружил в мусорном баке судовую сигнальную ракету. Приняв горячительных напитков, он решил устроить фейерверк и кинул её в одно из офисных зданий, которое едва не сгорело. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Пьяный ранее судимый мужчина без постоянного места жительства нашёл и запустил судовую сигнальную ракету. Видео © t.me / "ЧП / Севастополь"

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, изначально многие подумали, что в офисное здание рядом с ТЦ "Московский" ударила молния: свидетели увидели яркую вспышку и хлопок. Однако позднее выяснилось, что виновником происшествия стал бомж.

"Полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашёл, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить "фейерверк". Проверка по этому инциденту продолжается", — рассказал он.