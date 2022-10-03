В Севастополе пьяный бомж устроил "салют", запустив сигнальную ракету в офисное здание
В Севастополе бездомный нашёл сигнальную ракету и запустил её в офисное здание
В Севастополе бездомный мужчина обнаружил в мусорном баке судовую сигнальную ракету. Приняв горячительных напитков, он решил устроить фейерверк и кинул её в одно из офисных зданий, которое едва не сгорело. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал "ЧП Севастополь".
Пьяный ранее судимый мужчина без постоянного места жительства нашёл и запустил судовую сигнальную ракету. Видео © t.me / "ЧП / Севастополь"
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, изначально многие подумали, что в офисное здание рядом с ТЦ "Московский" ударила молния: свидетели увидели яркую вспышку и хлопок. Однако позднее выяснилось, что виновником происшествия стал бомж.
"Полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашёл, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить "фейерверк". Проверка по этому инциденту продолжается", — рассказал он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник. По некоторым данным, БПЛА было два, один из них прибило к берегу.
t.me / "ЧП / Севастополь"