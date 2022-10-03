Радимов покинул пост главного тренера второй команды "Зенита"

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов покинул пост главного тренера "Зенита-2", выступающего во Второй лиге первенства страны. Об этом сообщают "Чемпионат" и "Спорт-Экспресс".

Временно исполнять обязанности наставника "Зенита-2" будет бывший ассистент Радимова Дмитрий Давыдов.

Радимов возглавлял зенитовский дубль с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. До этого он занимал пост начальника главной команды сине-бело-голубых.