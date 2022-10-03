Радимов покинул пост главного тренера второй команды "Зенита"
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов покинул пост главного тренера "Зенита-2", выступающего во Второй лиге первенства страны. Об этом сообщают "Чемпионат" и "Спорт-Экспресс".
Временно исполнять обязанности наставника "Зенита-2" будет бывший ассистент Радимова Дмитрий Давыдов.
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Радимов возглавлял зенитовский дубль с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. До этого он занимал пост начальника главной команды сине-бело-голубых.
В ходе игровой карьеры Радимов выиграл в составе "Зенита" чемпионат России, Кубок РПЛ, суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА. Также полузащитник выступал за самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, болгарский "Левски" и испанскую "Сарагосу". За сборную России он забил три гола в 33 матчах.
ФК "Зенит"