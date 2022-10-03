Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя

"3 октября представитель Посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота об объявлении временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя персоной нон грата", — указано в заявлении.

В литовском ведомстве подчеркнули, что "действия и высказывания Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях". МИД добавил, что представителю Посольства РФ также выражен "решительный протест" из-за присоединения новых регионов к России.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе, признают ли они Крым российским и поддерживают ли спецоперацию на Украине. Положительно отвечающих не следует впускать в страну. В ответ на это временный поверенный РФ Сергей Рябоконь заявил, что литовских граждан на границе тоже можно опрашивать, что они думают о событиях 13 января 1991 года, когда "стреляли в своих же граждан". В итоге МИД Литвы вручил поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста.