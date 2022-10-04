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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 00:28

МИД Хорватии вызвал российского посла Нестеренко из-за прошедших референдумов

Министерство иностранных дел Хорватии вызвало посла РФ Андрея Нестеренко из-за референдумов о вхождении в состав России четырёх новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

"Госсекретарь (замглавы) МИД Андрея Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко сегодня, чтобы выразить острое осуждение нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины и референдумов", — цитирует РИА "Новости" сообщение хорватского министерства.

В апреле МИД Хорватии объявил о высылке 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала Посольства РФ в Загребе.

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Напомним, 3 октября МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за референдумов о вхождении в РФ новых регионов. Замминистра Марчин Пшидач заранее подчеркнул, что Варшава не признает голосование и на встрече выразит протест. Российские дипломаты были вызваны также в МИД Финляндии, Германии, Италии и Дании.

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Иван Косицын
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