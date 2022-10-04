МИД Хорватии вызвал российского посла Нестеренко из-за прошедших референдумов

Министерство иностранных дел Хорватии вызвало посла РФ Андрея Нестеренко из-за референдумов о вхождении в состав России четырёх новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.