Имущество российского бизнесмена Худайнатова в Италии арестовано на 57 миллионов евро

Финансовая гвардия Италии (силовое подразделение Минэкономики) арестовала имущество российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" (ННК, "Нефтегазхолдинг") Эдуарда Худайнатова на 57 миллионов евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Речь идёт о недвижимости в Портофино (область Лигурия) и в Риме, а также об активах компании и автомобиле. Газета уточняет, что предприниматель включён в санкционные списки Евросоюза на фоне ситуации на Украине.

Ранее в Италии были произведены аресты недвижимости ряда бизнесменов из РФ. В марте власти страны объявили, что Рим приступил к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".