Турецкая нефтегазовая компания Botas просит Москву отсрочить платежи
Bloomberg: Турция просит Россию отложить до 2024 года часть платежей за газ
Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Агентство утверждает, что просьба Анкары связана с попыткой смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
"Турецкий государственный импортёр энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — сказал источник Bloomberg.
На текущий момент неизвестно, есть ли перспектива какого-либо соглашения в свете этих переговоров. Агентство в своей публикации отмечает, что существенная зависимость Анкары от импорта энергоносителей усилила давление на её бюджет и валюту.
Напомним, в середине сентября президент России Владимир Путин заявил, что 25% поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде.
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