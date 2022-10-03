Ринго Старр заболел ковидом

Как сообщает портал, 82-летний музыкант сдал тест, который показал положительный результат на ковид. Информацию о заражении музыканта подтвердили представители спортивного комплекса Canada Life Centre. Там у артиста должен был состояться концерт 4 октября. Выступление пришлось отменить в связи с болезнью Старра. Отменены также ещё четыре его дальнейшие концерты.