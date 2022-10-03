Ринго Старр заболел ковидом
Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр отменил ближайшие концерты после заражения коронавирусом
Бывший барабанщик легендарной группы The Beatles Ринго Старр заразился коронавирусом. Об этом информирует Deadline.
Как сообщает портал, 82-летний музыкант сдал тест, который показал положительный результат на ковид. Информацию о заражении музыканта подтвердили представители спортивного комплекса Canada Life Centre. Там у артиста должен был состояться концерт 4 октября. Выступление пришлось отменить в связи с болезнью Старра. Отменены также ещё четыре его дальнейшие концерты.
Ранее барабанщик объявил о переносе выступления с группой All-Starr Band из-за заболевания, которое должно было пройти 2 октября в казино штата Миннесота. Тогда заявлялось, что у музыканта нет коронавируса.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. При этом политик отметил, что продолжит работать.
ТАСС / AP / Chris Pizzello