Финляндия захотела построить забор на российской границе
Премьер Финляндии Марин: Для строительства ограждений на границе с Россией есть основания
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о наличии оснований для строительства ограждений на части границы с РФ. Об этом политик заявила в ходе поездки в город Йоэнсуу на востоке страны.
"Я считаю, что по этому вопросу всё ещё необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", — сказала финский премьер, передаёт РИА "Новости".
Марин надеется, что решение о возможной установке ограждения на государственной границе с Россией будет принято оперативно. Она не уточнила, в какие сроки это должно быть сделано.
Финляндия имеет сухопутную границу с РФ длиной примерно 1,3 тысячи километров. Согласно оценкам местной пограничной службы, потребуется установить физический барьер протяжённостью не более 260 километров.
Ранее финские СМИ сообщали, что пограничная охрана страны предложила частично отгородиться от России во избежание незаконного проникновения на территорию республики. Предполагается, что ограждение должно протянуться на 10–20% границы. Обойдётся такое сооружение Хельсинки в несколько сотен миллионов евро.
ТАСС / Пётр Ковалёв