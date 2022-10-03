Финляндия захотела построить забор на российской границе

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о наличии оснований для строительства ограждений на части границы с РФ. Об этом политик заявила в ходе поездки в город Йоэнсуу на востоке страны.

"Я считаю, что по этому вопросу всё ещё необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", — сказала финский премьер, передаёт РИА "Новости".

Марин надеется, что решение о возможной установке ограждения на государственной границе с Россией будет принято оперативно. Она не уточнила, в какие сроки это должно быть сделано.

Финляндия имеет сухопутную границу с РФ длиной примерно 1,3 тысячи километров. Согласно оценкам местной пограничной службы, потребуется установить физический барьер протяжённостью не более 260 километров.