Вашингтон готовится поставить Киеву новые установки HIMARS

Власти США могут объявить о поставке Украине ещё четырёх реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

"США вскоре объявят об отправке четырёх пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объёме 625 миллионов долларов", — говорится в публикации агентства.