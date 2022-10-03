Вашингтон готовится поставить Киеву новые установки HIMARS
Bloomberg: США могут объявить о поставке Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS
Власти США могут объявить о поставке Украине ещё четырёх реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.
"США вскоре объявят об отправке четырёх пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объёме 625 миллионов долларов", — говорится в публикации агентства.
Ранее Лайф писал, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Согласно заявлениям, Украина получит вооружения на 1,1 миллиарда долларов, в том числе и 18 РСЗО HIMARS.
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ТАСС / AP / Roman Koksarov