В Германии испугались банкротства после требования Польши выплатить репарации

Член блока ХДС/ХСС и бывший вице-президент Бундестага Йоханнес Зингхаммер считает, что выплачивание репараций Польше, которые та требует, сделает Германию банкротом. По его мнению, сейчас не время выяснять такие вопросы, учитывая конфликт на Украине.