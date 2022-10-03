В Германии испугались банкротства после требования Польши выплатить репарации
Экс-депутат Бундестага Зингхаммер заявил, что выплачивание репараций Польше обанкротит ФРГ
Член блока ХДС/ХСС и бывший вице-президент Бундестага Йоханнес Зингхаммер считает, что выплачивание репараций Польше, которые та требует, сделает Германию банкротом. По его мнению, сейчас не время выяснять такие вопросы, учитывая конфликт на Украине.
"Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. У добрососедства появилось новое определение", — написал Зингхаммер в своём твиттере.
Ранее Лайф писал, что 14 сентября парламент Польши принял резолюцию с требованием к Германии выплатить репарации за годы Второй мировой. Позднее президент страны Анджей Дуда заявил, что России также стоит озаботиться данным вопросом.
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